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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınöz: “EPDK’da işlemler olumlu şekilde yürümektedir”

İHA

Altınöz: “EPDK’da işlemler olumlu şekilde yürümektedir”

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, KARGAZ’ın genişleme alanı projesi içerisinde Yenice’ye doğalgaz getirmek için başvurduğu EPDK’da işlemlerin olumlu şekilde yürüdüğünü söyledi.
İl Başkanı Altınöz, Yenice ilçe başkanlığında ilçe teşkilatı ile eski Yenice Belediye Başkanı Mustafa Akay ve Yenice platformu üyeleriyle bir araya geldi.
Başkan Altınöz, Yenice ilçe teşkilatıyla buluşmasında teşkilat çalışmaları ve güncel meseleler ile ilgili toplantı gerçekleştirdi. Ardından Yenice İlçe Başkanlığında eski Yenice Belediye Başkanı Mustafa Akay ve Yenice Platformu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Altınöz Yenice ilçesinin talepleri, güncel konular hakkında görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Altınöz, Yenice İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada KARGAZ’ın genişleme alanı projesinde Yenice’ye doğalgaz getirmek için başvurduğu EPDK’da işlemlerin olumlu şekilde yürüdüğünü ifade etti.
Başkan Altınöz “Yenice ilçemize taşımalı sistem ile doğal gaz arzını sağlayacak olan KARGAZ Doğalgaz Şirketi, EPDK’ya başvuruyu yaptı. KARGAZ’ın genişleme alanı projesi içerisinde Yenice’ye doğalgaz getirmek için başvurduğu EPDK’da işlemler olumlu şekilde yürümektedir.” dedi.
“Biz siyaseti milletimize hizmet etmek için yapıyoruz”
AK Parti olarak sözlerinin arkalarında durduklarını vurgulayan Başkan Altınöz, “Biz siyaseti milletimize hizmet etmek için yapıyoruz, AK Parti olarak söz verirsek mutlaka bunu yaparız, ucunu bırakmayız, Yenice ilçemize taşıma yolu ile doğalgaz tüm Yeniceli hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yaparsa yine AK Parti yapar.” diye konuştu.
Başkan Altınöz partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Yeniceye doğalgaz konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dile getirdiğini de hatırlatarak, “Yenice ilçemize doğalgazın çözümü için Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a dile getirmiştik. Toplantımızda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat Enerji Bakanımız Fatih Dönmez’e çözülmesi için net talimatlarını vermişti.” diye sözlerine ekledi. Başkan Altınöz, “AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak ülkemize ve şehrimize daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz.” ifadesinde bulundu.
Başkan Altınöz AK Parti Yenice İlçe Başkanlığındaki görüşmelerinin ardından ilçe esnaflarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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