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Karabük’te keneye karşı önlem Kene ısırmasında riskli iller arasında yer alan Karabük’te son 20 yılda 21 kişi KKKA hastalığından hayatını kaybetti

İHA

Karabük’te keneye karşı önlem Kene ısırmasında riskli iller arasında yer alan Karabük’te son 20 yılda 21 kişi KKKA hastalığından hayatını kaybetti

Son 20 yılda 21 kişinin kene ısırması sonrası hayatını kaybettiği Karabük’te havaların ısınmasıyla yeniden görülmeye başlanan kene vakalarına karşı İl Sağlık ve Tarım Müdürlüğü gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlattı.
Karabük’te havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan kenelere karşı vatandaşlara yönelik önlem ve eğitim çalışmaları başladı. İl Sağlık Müdürlüğü kene vakalarının en çok görüldüğü illerden biri olan Karabük’te yapılan eğitim faaliyetleri ile vatandaşları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konusunda bilinçlendirmeyi hedeflerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de hayvancılıkla uğraşan üreticilere ilaç dağıtımı yapıyor. Kentte 20022022 yılları arasında 21 kişi KKKA hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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