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2 asırlık konak yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor Yangında ağır hasar gören 235 yıllık tarihi konak restore edilmeyi bekliyor

İHA

2 asırlık konak yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor Yangında ağır hasar gören 235 yıllık tarihi konak restore edilmeyi bekliyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2020 yılında çıkan yangında ağır hasar gören 235 yıllık tarihi konak yeniden restore edilmeyi bekliyor.
UNESCO Dünya Miras Şehirleri Listesi'nde yer alan ve Safranbolu tarihi çarşı kesimin girişinde yer alan ve otel olarak kullanılan Osman Şenol'a ait 3 katlı 235 yıllık tarihi konakta 24 Temmuz 2020 yılında çıkan yangın sonrası büyük hasar oluşmuştu. Otel ve restoran olarak kullanılan, birçok yerli yabancı ünlü sanatçı ve siyasetçilerin de uğrak yerlerinden biri olan tarihi Kadıoğlu Şehzade konağı adeta hayalet konak gibi oldu. Konağın büyük kısmı hala ayakta durmasına rağmen restore edilmediğinden sarmaşıklar sarmaya başladı.
İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan konak sahibi Osman Şenol, ahşap olduğundan dolayı binanın bir anda yandığını, 2 yıldır her türlü başvuruyu yapmalarına rağmen destek alamadıklarını söyledi. Yangında meydana gelen hasarı onarmak için girişimlerde bulunduğunu ifade eden Şenol, fiyatların üç katı arttığını, yaptırmaya gücü olmadığını kaydetti.
Tarihi binanın Safranbolu’nun gözbebeği olduğunu aktaran Şenol, “Birçok ilgili yerlere müracaat ettik. Ödeneklerinin olmadığını söylediler. Böyle kaldık. Devletten destek bekliyorum. Bu şekilde durması Safranbolu’nun yüz karası durumunda. Bize sahip çıksınlar biz burayı yapalım” dedi.
Şenol, tarihi konağın yüzlerce devlet erkanını, sanatçıyı ağırladığını kaydederek yangın sonrası tarihi binaya 2 yıl boyunca uğramadığını ve kendisini çok etkilediğini aktardı.

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