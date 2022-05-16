İshal ve mide bulantısıyla 24 kişi hastaneye başvurdu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 24 kişi ishal ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Eskipazar ilçesinde dün itibariyle 24 kişi ishal ve mide bulantısı şikayeti ile ilçe devlet hastanesine başvurdu. Hastaneye başvuranların çoğunluğu, serum tedavisinin ardından taburcu edildi.

Durumun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine ekipler bugün ilçeye suyun geldiği bölgeden ve su isale hattından numune alarak, laboratuvara gönderdi. Rahatsızlıkların nedeni laboratuvardan çıkan sonuca göre belirlenecek.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Üçevler ve Karahasanlar Köyü’nde 100 kişi de aynı şikayetle İlçe Devlet Hastanesine başvurmuştu.

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