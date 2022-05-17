Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te tedavi sırasında vücudunda kene görülen 72 yaşındaki yaşlı kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Baharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla Karabük’te kene vakaları görülmeye başladı. Hafta sonu Yenice ilçesinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda fizik tedavisi gördüğü sırada vücudunda kene olduğu görüldü.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadının vücudundaki kene çıkartılarak kan tahlili yapıldı.

Kenenin KKKA hastalığı taşıyıp taşımadığının çıkacak tahlil sonuçlarında belli olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.