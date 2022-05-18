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Karabük’te nüfusun 44 bin 848’i gençlerden oluşuyor

İHA

Karabük’te nüfusun 44 bin 848’i gençlerden oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük’te nüfusun yüzde 18’ini oluşturan genç sayısının 44 bin 848 olduğu bildirildi.
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yıl sonu itibarıyla, 84 milyon 680 bin 273 kişilik Türkiye nüfusunun 12 milyon 971 289'unun 1824 yaş grubundaki genç nüfusun oluşturduğunu açıkladı.
Karabük’te ise 1824 arası genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 18 olurken, genç nüfus 44 bin 848 kişi oldu. Verilere göre Zonguldak’ta genç nüfus sayısı 80 bin 86 ile toplam nüfusun yüzde 13.6’sını, Bartın’da ise 29 bin 831 ile kent nüfusunun yüzde 14.8’i genç nüfus olarak belirlendi.

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