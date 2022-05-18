Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı konut satış istatistiklerine göre Karabük’te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 315 oldu.

TÜİK, Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Karabük’te Nisan ayında 315 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 22 oranında artışın yaşandığı Karabük’te Nisan ayında satılan 315 konuttan 59’u ilk satış, 256’sı ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise Karabük’te 52’si ilk satış, 206’sı ise ikinci el satış olmak üzere toplam 258 konut satışı yapılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.