Karabük TSO Başkanı Mescier’den 19 Mayıs mesajı

Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Mescier yayımladığı mesajında, “’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 103. yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 103 yıl önce bugün Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, halka yayılan ışığıyla tarih yürüyüşümüzde yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.’’ İfadelerine yer verdi.

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