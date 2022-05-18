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MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal : “ Gençler geleceğimizin teminatı”

İHA

MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal : “ Gençler geleceğimizin teminatı”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Gençlerimizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın en büyük teminatı olduğunu biliyoruz” dedi.
Başkan Ünal mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için Atatürk’ün en büyük umudunun gençler olduğunu birçok demecinde vurguladığını belirterek, “Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, Türk milletinin adını tarihe şanlı harflerle yazdırmış, azim ve kararlılığı karşısında hiçbir engelin duramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 103 yıl önce Samsun'da istiklal meşalesini yakarak tüm ülkeyi aydınlattığı günü Türk gençlerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, gençlere duyduğu güveni göstererek, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini onlara emanet etti. Gençlerimizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın en büyük teminatı olduğunu biliyoruz. Onlardan aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyoruz. Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet’i gençliğe emanet ederek bu ülkenin gelecek kuşaklarına duyduğu güveni açıkça ortaya koymuştur ve gençlere hitaben söylediği: ‘Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ sözüyle gençlere olan güvenini pekiştirmiştir. Gençler dün olduğu gibi bugün ve en önemlisi yarın da cumhuriyetimizin emanetçisi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Kurtuluş Savaşı’mızın başlangıç tarihi olan 19 Mayıs’ın 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ulusal bağımsızlığımız yolunda canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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