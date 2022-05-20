Başkan Altınöz, “Karabük’ümüzün başarı grafiği sürekli yükseliyor”

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, kentte son bir yılda 10 binden fazla sporcuya ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda Karabük’te yapılan gençlik ve spor yatırımları anlatarak gençlere yönelik yapılan hizmetleri paylaştı.

Karabük’te çeşitli branşlarda organizasyonlara ev sahipliği yaparak son bir yılda 10 binden fazla sporcuyu misafir ettiklerini belirten Altınöz, “Son 20 yılda Karabük’ümüze kazandırdığımız modern statlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, kayak pistleri ve diğer tesisler ile futboldan voleybola, basketboldan güreşe, bokstan okçuluğa, jimnastikten voleybola, masa tenisinden yüzmeye uzanan çok geniş bir yelpazede organizasyonlarla Karabük’ümüzün başarı grafiği sürekli yükseliyor” dedi.

Karabük’ün bütün ilçelerini spor tesislerini donattıklarını ifade eden Altınöz, lisanslı sporcu sayısının 27 binin üzerinde, milli sporcu sayısının da 69’un üzerine çıktığını söyledi.

Altınöz, yurtlardaki öğrencileri aylık 750 TL beslenme yardımından internete kadar her türlü imkanla desteklediklerini, isteyen her öğrencimize lisansta 850 TL, yüksek lisansta bin 700 TL, doktorada 2 bin 550 TL aylık burskredi verdiklerini aktardı.

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