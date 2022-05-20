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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bileklerine güvenen Karabüklü öğrenciler derece elde etmek istiyor

İHA

Bileklerine güvenen Karabüklü öğrenciler derece elde etmek istiyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Kirkille ile Kalealtı Ortaokulu öğrencileri Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında ter dökecek.
Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası 2122 Mayıs tarihleri arasında Adıyaman’da yapılacak. 52 ilden, 150 okul ve 400 sporcunun katılımlarıyla düzenlenecek olan organizasyona Karabük’ün Safranbolu ilçesinden Taha Erdoğan, Umut Kasarlı ve Arzu Çelikay katılmaya hak kazandı. Kenti temsil edecek olan 3 öğrenci organizasyonda rakiplerini yenerek derece elde etmek için ter dökecek. Öğrenciler Adıyaman'da düzenlenecek olan şampiyonaya ulaşım için hayır severlerin desteklerini beklediklerini de ifade ettiler.

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