Karabük’te Lezzet Şenlikleri'nin ilki başladı

Karabük’te geleneksel tatlarının geçmişten bugüne yolculuğunun tadılarak sergileneceği Lezzet Şenliklerinin ilki başladı.

Karabük Valiliği koordinasyonunda 2027 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Lezzet Şenlikleri Safranbolu ilçesinde başladı. Üniversitenin, kaymakamlıkların, belediyelerin, kurumların, muhtarlıkların, STK ve esnafların katkılarıyla gerçekleşecek 7 günlük şenlik boyunca yerel mutfağın sırları doku ve tatları sergilenecek. Kazdağlı Meydanı’nda halk oyunları gösterisi ile başlayan şenlik dolayısıyla Hıdırlık Tepesine kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Böyle güzel bir günde güzel bir etkinliğin başlangıcını yapmak bize huzur verdi. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Pandemi öncesinde mutfağımızla ilgili bir gastronomi haftası ile ilgili etkinlikler yapabiliriz diye düşündük. Maalesef 2 yıllık bir pandemi süreci önümüzü kapattı” ifadelerini kullandı.

Şenliği bundan sonra geleneksel hale getirmek istediklerini aktaran Gürel, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın önderliğinde asırlık tariflerle Türk mutfağı adı altında bir kitap ortaya çıkartıldı. BU kitapta özellikle ülkemizin binlerce kadim kültüründen esinlenerek gümümüze gelen tarifler yer almaktadır. Bizim de bu etkinliğe katkı da bulunmamız gerekiyordu. Bir günlük etkinlikle bu işi yapıp geçiştirmek olmazdı. Bundan sonraki yıllarda da geleneksel hale getirebilmek gerekir" diye konuştu.

Turizmin artık çeşitlendiğini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Sadece kültür, deniz turizmi yok. Gastronomi turizmi de son yıllarda trend olmaya başladı. Bizim bu bölgenin de kendine has çok güzel yiyecekleri var. Eski tariflerin yeniden alınıp tekrar yorumlanarak geleceğe taşınması çok önemli. Bu lezzet şenliklerinin de bunun başlangıcı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Pasta Şefi Alper Tunga, incir uyutma tatlısı yaparken, Şef Osman Mahir Balıkçı çeşitli sunumlar sergiledi. Şeflerin sunumlarının ardından zerdeçal kazanının ateşinin yakılması etkinliğine geçildi. Etkinlik protokol üyelerinin yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezmesiyle sona erdi.

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