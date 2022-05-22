Frenleri boşalan kamyonet devrildi: 6 yaralı

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Karabük'te frenleri boşalan ve yoldan çıkarak devrilen kamyonetteki 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Salmanlar köyünde meydana geldi. Ahmet Çetin (72) idaresindeki 78 AS 601 plakalı kamyonet yokuş aşağı indiği sırada frenlerin boşalması sonrası yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Çetin ile birlikte Mustafa Karaman (53), Samet Karaman (30), Halil Karaman (29), Enes Yıldırım (22), Tayfun Yıldırım (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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