Belediye Başkanı, izinsiz yıkım yapan muhtar hakkında suç duyurusunda bulundu

Karabük’ün Ovacık ilçesinde yüksekliği nedeniyle vatandaşların inip çıkmakta zorlandıklarını düşündüğü merdivenleri yıkıp yenisini yapmak isteyen mahalle muhtarına belediye tarafından kamu malına zarar vermekten hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Olay, Şehitler Bulvarı’nda meydana geldi. Merkez Mahalle Muhtarı İsmail Karagözoğlu, 4 blok 16 daireden oluşan Memur Evleri’nde oturan vatandaşların yüksekliği nedeniyle inip çıkmakta zorlandığını düşündüğü merdiveni yıkıp yenisini yapmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine Ovacık Belediyesi, kendilerinden izin alınmadan merdivenleri yıkan muhtar hakkında kamu malına zarar vermekten suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muhtar Karagözoğlu, vatandaşlardan gelen taleple çalışmayı başlattığını belirterek, “Burada yaşayan vatandaşlarımız bu merdivenlerden inip çıkmakta zorlanıyorlardı. Vatandaşlarımız ‘Belediye Başkanı yapmadı, sen olsun bari yap’ dediler. Bende çalışmaya başladım. Belediye başkanımız kamu malına zarar vermekten hakkımda suç duyurusunda bulundu. Eğer bu kamu malına zarar vermekse ilçe merkezinde mahalle muhtarının hiçbir önemi yoktur. Muhtarlığı buradan kaldırmalarını talep ediyorum’’ dedi.

Blok sakinlerinden Hafize Şahinol ise muhtarın seçimden önce söz verdiğini, kendilerinin ricada bulunduğunu kaydetti.

İddiaların üzerine açıklama yapan Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, belediyeye ait yerin kendilerine hiçbir şey söylenilmeden yıkıldığını aktardı.

Kimsenin kafasına göre iş yapamayacağını anlatan Narter, “Belediyeden müsaade almadan yapamaz. İyi niyetli ama ani kararlar verebiliyor. Kamu malına zarar vermekten suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık” ifadelerine yer verdi.

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