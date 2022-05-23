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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek liselerinin üretim kapasitesini artıracak makineler teslim edildi

İHA

Meslek liselerinin üretim kapasitesini artıracak makineler teslim edildi

Karabük’te ‘Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor’ projesi çerçevesinde meslek liselerinin üretim kapasitesini artıracak olan makineler alınarak okullara teslim edildi.
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bünyesinde Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne boru bükme makinası, Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne CNC fiber lazer kesim makinesi/CNC ahşap kesme ve kazıma makinesi ve Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne CNC fiber lazer kesim makinesi alınarak teslim edildi. Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, meslek liselerine alınan makineler ile üretim kapasitesinin artacağını belirtti. Meslek liselerinde büyük bir değişime ve dönüşüme başladıklarını ifade eden Akbaş, “Meslek liselerimiz üretim odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alınan bu makineler ile üretim daha da hızlanacak ve çeşitlenecektir. Mesleki eğitimde döner sermayede üretimin artması, hem başarılı öğrencileri mesleki eğitime çekmek hem de tüm mezunların alanlarında istihdam imkanlarını artırmaya yönelik çabaların sürdürülmesi bakımından son derece önemlidir. Bu mücadeleye katkı sağlamak amacıyla meslek lisemizde öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katkı ve çalışmalarıyla el dezenfektan ve yüzey temizleyici üretimi, atık malzemelerden masa, sandalye gibi birçok tefrişatın üretimi devam ediyor” dedi.
Meslek liselerinin ülkenin ve ilin kalkınmasında önemli destek sağlamaya devam edeceğini aktaran Akbaş, “Meslek liselerimiz de ihtiyaca uygun modern makinalar ile donatıp, artan üretim kapasitesini daha da ileri seviyeye çıkartıp, daha çok çeşitli üretim, kalifiyeli öğrenci ve maddi katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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