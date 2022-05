O araç bu sene bordo-maviye boyandı Aracını her sene şampiyon olan takımın renklerine boyuyor 17 yıldır süren gelenekte bu yıl bordo-maviye döndü

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyünün girişinde bulunan ve her sene şampiyon olan takımın renklerine boyanan demir direk üzerindeki Vosvos, bu sene bordomavi renklere büründü.

KarabükBartın kara yolu üzerinde bulunan Ovacuma köyünün gençleri, köylerinin girişinde bulunan demir direk üzerindeki Vosvos’u, Spor Toto Süper Lig 20212022 sezonu şampiyonu Trabzonspor’un renklerine boyadı.

17 sene önce belde olan Ovacuma’nın tanıtılması amacıyla direk üzerine dikilen otomobil, her yıl Süper Lig şampiyonu olan takımların renklerine bürünüyor.

Köyün gençlerinden Hakan Yaşar, köylerinin konumunun daha rahat bulunabilmesi için 3 metre yüksekliğindeki demir direk üzerine konulan Vosvos’un her sene şampiyon olan takımların renklerine boyandığını belirterek, “38 yıl sonra Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutluyoruz. Her yıl geleneksel olarak hangi takım şampiyon olursa onun renklerine boyuyoruz. Bu sene de bordomaviye boyadık, sevinçliyiz, mutluyuz. Hangi takım şampiyon olursa o takımın taraftarları otomobili gelip kendisi boyuyor. Bu sene de biz şampiyon olduk’’ dedi.

