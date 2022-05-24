Uluslararası Altın Safran Festivali’nde vatandaşlar ünlü sanatçılarla coşacak

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UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde vatandaşlar ünlü sanatçılarla coşacak.

Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 23. kez kapılarını sanatseverlere açacak olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali dolu dolu etkinliklerle kutlanacak. 811 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde Manuş Baba, Kolpa Müzik Grubu ve Eypio ile Fatma Turgut gibi ünlü şarkıcılar sahne alacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ünlü şarkıcıların vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacağını belirterek, herkesi festivale davet etti.

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