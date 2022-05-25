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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araç Çayı’nın rehabilitasyon projesi ihaleye çıkartılacak

İHA

Araç Çayı’nın rehabilitasyon projesi ihaleye çıkartılacak

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük sınırları içerisinden geçen araç çayının rehabilitasyon projesinin ihaleye çıkacağını bildirdi.
Altınöz yaptığı açıklamada, “Karabük sınırları içerisinden geçen araç çayının rehabilitasyon projesi dere yatağının bir tarafında KARDEMİR diğer tarafında da şehir merkezimiz bulunmaktadır. Özellikle Ankara yolu üzerinde bulunan Aktaş köprüsü ile Kayabaşı köprüsü arası yaklaşık 900 metrelik bir hatta dere yatağının çok geniş olduğunu ve eğer sadece bu bölge için çift taraflı betonarme duvar ile tabanı beton kaplı imalat yapıldığı takdirde şehrimize aktivite amaçlı yaklaşık 23 dönüm ilave alan kazandırabilme şansına sahip olduğumuzu Karabük için Araç Çayı’nın önem arz ettiğini Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve DSİ Genel Müdürlüğümüze iletmiştik. Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler sonucunda Araç Çayı 16 Haziran 2022’de ihaleye çıkacaktır. Karabük’ümüze ve milletimize hayırlı olsun. AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak ülkemize ve şehrimize daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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