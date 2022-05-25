Sosyo-ekonomik açıdan önemli olan dericilik tüm yönleriyle ele alındı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde ilk defa düzenlenen “Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri” sempozyum ve çalıştayı sona erdi.

İki gün süren sempozyum ve çalıştay dolayısıyla sosyoekonomik açıdan önemli bir yere sahip olan dericilik tüm yönleriyle ele alındı. Ayrıca günümüz akademik çalışmaları ile dericilik zanaat, sanat ve tasarım olarak tekrar güncel hale getirilerek, kültürel öğelere sanatla sahip çıkarak yeni bir bakış açısı sunulup Orta Asya’dan günümüze kadar uzanan dericilik Türk sanatında alanında bilgili ve uzmanların yanı sıra deri alanında hizmet veren ustaların tecrübeleri anlatıldı.

Sempozyum ve çalıştay bünyesinde Misakı Milli Meydanında deri konulu eserlerin sergisi açıldı. SFTGTF Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok Atmaca eserleriyle ve bilgileriyle katkı sağlayan kurum, kuruluş, akademisyen ve ustalara katılım belgelerini takdim etti.

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