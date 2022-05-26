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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Polat ‘Afrika Günü’ etkinliğinde

İHA

Rektör Polat ‘Afrika Günü’ etkinliğinde

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ’de eğitim gören Afrikalı öğrencilerle İstanbul’da düzenlenen 25 Mayıs Afrika Gününe konuk oldu.
Afrika Günü birçok Afrika ülkesinden davetlilerin, bilim insanlarının ve Afrikalı öğrencilerin katılımıyla İstanbul Küçükçekmece’de gerçekleşti.
Etkinlikte kültürden diplomasiye, sağlıktan ekonomiye birçok konu masaya yatırıldı. Afrika’nın farklı ülkelerinden gelen akademisyenler ve Türkiye mezunları, ülkeleri ve TürkiyeAfrika ilişkilerine dair görüşlerini paylaştı.
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat düzenlenen panelde “Eğitim” konusunda moderatörlük görevini yerine getirdi. Rektör Prof. Dr. Polat panelin açılış konuşmasında Karabük Üniversitesi’nin Afrika kıtasının hemen her ülkesinden öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirterek uluslararası akademik çalışmalar ve alınan başarılardan söz etti.
Polat, Afrika ve Türkiye arasında son yıllarda büyük önem kazanan akademik eğitim konusundaki görüşlerini ve KBÜ’ de eğitim gören Afrikalı öğrencilerle ilgili sayısal verileri katılımcılarla paylaştı. Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısı bakımında KBÜ’ nün ilk sırada yer aldığını vurgulayan Polat, Türkiye’de en fazla Çadlı öğrenciye KBÜ’nün ev sahipliği yaptığını söyledi.
Polat son olarak akademik çalışmalarda da KBÜ’ nün uluslararası derecelendirme kuruluşlarından aldığı başarılar ve sıralamalardan söz etti.
Programın ardından Prof. Dr. Refik Polat, Afrikalı öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.
Rektör Polat, Gabonlu Elif bebek ve Somalili Zeynep bebeğin aileleriyle hasbihal ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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