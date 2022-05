Fikirle başlayan yarışma Türkiye başvurusunda rekor kırdı

Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin öncülüğünde KARDEMİR’in desteği ile düzenlenen ‘Emek’ temalı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında Türkiye rekoru kırıldı.

Fikir ve hayalle başlanan ve Juri üyeliğini Faruk Akbaş, Cemil Belder, F. Dilek Uyar, Mehmet Turgut ve Prof. Dr. Özer Kanburoğlu’nun yaptığı fotoğraf yarışmasına Türkiye’den 3 bin başvuru yapıldı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok Atmaca, yarışmada sona geldiklerini ve jürinin belirleyeceği eserlerde dereceye girenlerin ise 31 Mayıs’ta düzenlenecek törenle açıklanacağını söyledi.

Prof. Dr. Atmaca, “ Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından Kardemir A.Ş. desteği ile ulusal bir fotoğraf yarışası düzenlemiş bulunmaktayız. Yarışmamız son zamanlarda ülke genelinde düzenlenen en büyük katılımlı organizasyon olmuştur. Temanın "EMEK" olduğu yarışmamıza Türkiye’nin her yerinden 3 bin fotoğraf gönderilmiştir. “ Emek” temalı fotoğraf yarışmamız çok güzel bir olaya dönüştü. Başlarken, deneme yapalım ve ilk olsun diye başlattığımız ve hayal ettiğimiz her şey ve ekibin doğru seçilmesiyle projemiz Türkiye’de rekor bir başvuruya sahne oldu. Juri üyeleri de çok değerli insanlar ve hayal ederdik olur mu diye onlarda bizleri kırmadılar. 18 Şubat’ta başlattığımız ve 18 Mayıs’ta sona eren başvurlara 3 bin civarında fotoğraf geldi ve bizde çok şaşırdık. Biz bunu Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile birlikte yürüttük. Herkesin emeği çok oldu. 3 bin fotoğrafı eleme yapmak bile hiç kolay değil. İnşallah ödül töreminiz ve gala ile bu emeği taçlandıracağız” dedi.

Organizasyon Komitesi üyesi Tuğçe Renda ise, her şeyin bir fikirle başladığını söyleyerek”, “ Bizim fikrimiz güzel sanatların güzel fikri ile fotoğraf yarışması sanata yakışır estetik bir iş çıkarttı ortaya. Paydaşlarımızla birlikte hem jüri ve hem katılımcılarımızdan büyük bir dönüşler oldu. KARDEMİR gibi sanayinin öncüsü büyük bir kurumun bu işi desteklemesi ile katılımcılar fabrikaya girip fotoğraf çekmek çok istediler. Kent dokusunu ele almak istedirler. İyi fikir ve iyi bir sinerji ile efsane bir jürimiz oldu. Juri üyeliğimizi alanında isim yapmış ve çok tecrübeli fotoğraf sanatçıları Faruk Akbaş, Cemil Belder, F. Dilek Uyar, Mehmet Turgut ve Prof. Dr. Özer Kanburoğlu yer alıyor. Yarışmada birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon ve KARDEMİR özel ödülünün yanı sıra 20 sergileme olacak. İnşallah yarışmaya yakışır gala ve ödül töremizi yapacağız ” diye konuştu.

