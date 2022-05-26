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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler için hazırlanan "Medi Ralli" tatbikatı gerçeğini aratmadı

İHA

Öğrenciler için hazırlanan "Medi Ralli" tatbikatı gerçeğini aratmadı

Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından İl Sağlık Müdürlüğünün katkıları ile eğitim gören öğrencileri için hazırlanan MediRalli Tatbikatı gerçeğini aratmadı.
MediRalli 2022 yarışmasında ilk ve acil yardım programı öğrencileri triyaj tatbikatı yaparak kazazedeleri acil durumlarına ve yaralarına göre sınıflandırarak en iyi müdahaleyi yapmaya çalıştı. Kaza alanına en doğru, yerinde ve zamanında müdahale yapan ekipler dereceye girdi. Yarışmada ilk ve acil yardım bölümü öğrencileri üç kişilik ekipler halinde yarıştı. 14 farklı ekip triyaj yarışmasında kıyasıya mücadele etti.
Üniversite Merkez kampüsünde gerçekleştirilen tatbikatta temsili olarak tren kazasında yararlanan vatandaşlara ilk yardım konusu işlendi. Tatbikatta öğrencilerin yaralılara anında müdahalesi göz doldurdu.
Tatbikat sonrası açıklama yapan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. İlkay Buran, "Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak ilk Acil Yardım Bölümünde bu yıl ikincisi düzenlenen MediRalli dediğimiz bir programın organizasyonu. MediRalli özellikle hastane öncesi, hastaneye daha gitmeden ilk müdahale kısmında bir hasta olabilir, bir olay, bir vaka üzerinde yapılacak ilk uygulamalarda dikkat edilecek hususlar üzerine bir çalışma yapılmasıdır. Burada biz öğrencilerimizin eğitim öğretim dönemi boyunca birinci ve ikinci sınıflar da dahil olmak üzere aralarından seçtiğimiz belli grupta öğrencilerimizi dört ayrı etapta yani dört farklı senaryo ile birlikte belli bir yarışmayı, belli bir süreçte ve İl Sağlık Müdürlüğü denetimindeki uzman hakemlerce de denetlenebilir şekilde onları süreyle birlikte performanslarını değerlendireceğiz. Dolayısıyla yaklaşık 40'a yakın bir öğrencimiz burada yarışıyor. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Bu yarışmanın sonunda da birincilerimize kupa ve madalya verilecek. Günün anlam ve önemi olarak hem öğrencilerimizin iş hayatına atılmadan önce bir olay anındaki deneyimlerini paylaşması, öğrenmesi, bununla birlikte de hem yarışmanın heyecanıyla asıl bilgi, beceri, birazcık da eğlence motivasyonunun bir arada olmasını amaçladık. Gelecek yıllarda İnşallah Üniversiteler arası boyutta yine Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde böyle bir organizasyona devam etmek istiyoruz" dedi.
Karabük Üniversitesinin (KBÜ) ev sahipliğini yaptığı KBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen, Öğr. Gör. Hatice Kübra Koç Topcuoğlu, Öğr. Gör. Ümit Topcuoğlu, Öğr. Gör. Emine Önalan ve Öğr. Gör. Aynur Ülkünün koordinatörlüğünde gerçekleşen ”MEDİ RALLİ 2022” etkinliği ve ”Hastane Öncesinde Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar” konulu panel KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlkay Buran, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, Dr. Öğretim Üyesi Bora Çekmen, Dr. Öğretim Üyesi Zafer Liman, Dr. Öğretim Üyesi İnci Tuğçe Çöllüoğlu, KBÜ SHMYO Müdür yardımcıları, akademisyenler ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Panel sonrası MediRalli yarışmasında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya takdimi yapıldı.

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