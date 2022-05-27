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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük’te başladı

İHA

12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük’te başladı

Larengoloji Derneği tarafından 2729 Mayıs tarihleri arasında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen ‘12. Ulusal Larengoloji Kongresi’ başladı.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ankara Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlenen kongrenin açılışına Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Larengoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ozan Özgürsoy, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Böyle bir kongrenin ilimizde gerçekleşiyor olması üniversitemiz ve bölgemiz adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tür kongreler hem o konuyla alakalı meslektaşların bir araya gelmesi, yeni bilgilerin gündeme getirilmesi belki aynı zamanda eğitim sürecini beraberinde getiriyor” dedi. Gürel, Karabük Üniversitesi’nin çok genç üniversite olmasına rağmen 15 yılda çok önemli bir üniversite durumuna geldiğini belirterek bu tür etkinlikleri sık sık yapmasından fayda olduğunu söyledi. Kongrenin dolu dolu geçmesini istediğini ifade eden KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da hayırlı olsun dileklerini iletti.
Konuşmaların ardından kongre bilimsel oturumlarla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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