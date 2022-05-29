Maddi hasarlı kaza yapan kadın sürücü sinir krizleri geçirdi Kadın sürücünün yanındaki diğer kadın ise erkek sürücüye saldırdı

Karabük’te ufak çapta yaşanan maddi hasarlı kaza sonrası kadın sürücü sinir krizleri geçirirken, diğer kadın ise erkek sürücüye saldırdı. Yaşanan o anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşil Mahalle Yeşil Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde ara yoldan gelen otomobil ile kadın sürücünün kullandığı otomobil küçük çaplı maddi hasarlı kazaya neden oldu. Bir anda panik yaşayan kadın sürücü yaşadığı şok üzerine sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğulurken, kadın sürücünün yanındaki diğer kadın ise genç sürücüye saldırdı. Kadının hışmından kendini korumaya çalışan genç ise ‘Abla ben de şeker hastasıyım. Bir dakika durun, kazada bir şey yok’ demesine rağmen kadın saldırısına devam etti. Bu sırada dakikalarca gözyaşı dökerek sinir krizi geçiren kadın sürücüyü ise yoldan geçen diğer kadınlar sakinleştirmeye çalıştı. Tüm bu yaşananlar, bir başka vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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