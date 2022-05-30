Karabük ve Bartın'da yıldırım ve şimşekler görsel şölen sundu

Karabük ve Bartın'da gece yarısı etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Hava sıcaklıklarının arttığı Karabük'te gece saatlerinde aniden gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesinde başlayan ve uzun süren şimşek ve yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı. Bazı bölgelere düşen yıldırımlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, art arda çakan şimşekle görsel şölen oluşturdu.

Öte yandan Bartın İnkumu sahilinde de etkili olan yağmur havayı serinletirken, çakan şimşekler keyifli seyir oluşturdu.

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