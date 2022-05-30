Polat, “Üniversitemizin ülkemizde ve uluslararası arena da söz sahibi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz”

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesinin 15’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında üniversitenin Türkiye'de ve uluslararası arenada söz sahibi olmasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat mesajında, “2007 yıllında kurulan Karabük Üniversitesi (KBÜ), geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim misyonu ve uluslararasılaşma da lider üniversite olma yolu vizyonuyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Donanımlı, özverili, gayretli, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneklere sahip, değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek üniversitemizin en temel gayesi olup öğrencilerimizin mezunu olduklarında gurur duyulan bir üniversite olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Yükseköğretim Kurulunun stratejisiyle KBÜ, Türkiye’deki üniversitelerin uluslararası öğrenciler için merkez olma vizyonunda başı çekiyor. Öğrencilerimiz için dünyayı kampüse taşıyarak çok kültürlü bir ortamda kaliteli eğitim imkanı sunuyoruz. Üç yıldır dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Bu sene dünyadaki en iyi genç üniversiteler arasında Türkiye’de ilk 2’de, en iyi Asya üniversiteleri arasında Türkiye’de ilk 7’de, en iyi gelişmekte olan üniversiteler arasında Türkiye'de ilk 10’da yer alarak bu başarılarla ülkemizde ve uluslararası arena da söz sahibi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

97 farklı ülkeden 12 bini aşkın uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran ve Türkiye’de en fazla uluslararası öğrenciye sahip olan üniversite konumunda bulunduklarını ifade eden Polat, “Uluslararası başarılarımız yanında; Türkiye’de de üniversite sanayi iş birliğine örnek çalışmalar yapan, yeşil ve akıllı kampüs ile öğrencilerimize imkanlar sunan, teknoloji yarışmalarına her sene çokça öğrencisi katılan ve mezunu en hızlı iş bulan üniversiteler arasında olmayı sürdürüyoruz. Sözlerinin sonunda Karabük Üniversitesi ailesi adına üniversitemizin kuruluşunun 15. yıl dönümü ile İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Karabük Üniversitesinin kurulmasında ve kısa zamanda önemli başarılara imza atarak bugünlere gelmesinde katkısı olan kıymetli mesai arkadaşlarıma, üniversitemiz akademik ve idari personeline, kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerine, desteklerini esirgemeyen kıymetli Karabüklülere, sanayicilerimize, Karabük Üniversitesinin dünya üniversitesiler arasında saygın konum olmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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