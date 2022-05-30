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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı KBÜ’de yapıldı

İHA

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı KBÜ’de yapıldı

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) ev sahipliğini yaptığı Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısı KBÜ Senato Toplantı Odasında gerçekleşti.
Üniversiteler arası ortak bilimsel çalışmalar yapmak, lisansüstü programlar açmak, ön lisans, lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek, daha kaliteli bir eğitimi hedeflemek amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinin dönem toplantısı KBÜ Senato Odasında yapıldı.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü başkanlığında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa AliŞarlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzzafer Elmas, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. İzzet Açar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm katıldı.
Toplantıda üniversiteler arasındaki akademik iş birlikleri, iş birliği fırsatlarının tespiti ve değerlendirilmesi için alt kurul oluşturulması, ortak lisans üstü eğitim programlarının açılması, ortak projeler planlanması ve özellikle laboratuvar alanlarının ortak kullanılması konuları ile stratejik plan üzerinde duruldu.
Yapılan değerlendirmeler sonrası rektörler KBÜ Demir Çelik Enstitüsü, KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi, KBÜ Araba Müzesi ile kampüs alanına ziyaretler gerçekleştirdi.
Rektör Polat misafirlere Karabük kültürü ve tarihini yerinde anlattı. Daha sonra tüm katılımcılar Safranbolu başta olmak üzere Karabük’ün doğal ve kültürel alanlarını ziyaret ettiler.

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