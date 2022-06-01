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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ilk kez düzenlenen "1. Ulusal Emek Temalı Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlenen yarışmaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok Atmaca, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

66 ilden 680 yarışmacının 2994 fotoğrafla katıldığı yarışmada dereceye giren fotoğrafların sahipleri belli oldu.

Yarışmada ‘Cold’ isimli eseriyle Tuğran Yüce birinci, ‘Heykeltraş’ isimli eseriyle Melih Sular ikinci ve ’Biber Kurutma’ isimli eseriyle Şevki Karaca üçüncü olurken, dereceye giren katılımcılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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