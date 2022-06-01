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Milli boksör Elif Güneri üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyor Dünya üçüncüsü milli boksör Güneri gözünü Avrupa Şampiyonası’na dikti

İHA

Milli boksör Elif Güneri üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyor Dünya üçüncüsü milli boksör Güneri gözünü Avrupa Şampiyonası’na dikti

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda dünya üçüncüsü olan milli boksör Elif Güneri’nin hedefi üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olmak.
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda dünya üçüncüsü olan Karabüklü milli boksör Elif Güneri, Avrupa Şampiyonası için Kastamonu’da kampa girecek. Antrenörü Baykan Arslan sıkı bir çalışma içerisine girecek olan Güneri, eylül ayında Karadağ’da yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez altın madalyanın sahibi olmayı hedefliyor.
Hedefinin her zaman zirve ve altın madalya olduğunu belirten Güneri, “Demek ki eksikliklerimiz varmış. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Ona hazırlanacağız. Hedefimiz altın madalya. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Başarının çalışmadan elde edilmediğini ifade eden Güneri, “Başarıda şansın yerini çok yüksek bulmuyorum. Başarının tek kaynağı çok çalışmak” diye konuştu.
Güneri, şampiyona hazırlıkları için Kastamonu’da kampa gireceğini aktardı.
Antrenör Baykan Arslan ise, Güneri’nin Akdeniz Oyunları ile Avrupa Şampiyonası kampını bir arada yapacağını kaydederek, “İlimize daha önce getirdiğimiz iki Avrupa Şampiyonluğu'nun inşallah üçüncüsünü de getireceğiz” diyen Arslan, Karabük’ten bir erkek sporcu olarak Avrupa Şampiyonu çıkarabileceklerini söyledi.

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