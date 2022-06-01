İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantı öncesi İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve meclis üyelerini ziyaret eden milli boksör Elif Güneri ile antrenörü Baykan Arslan’a hediye takdimi yapılarak çalışmalarında başarılar dilenildi.

Hediye takdiminin ardından açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen KÖYDES ödeneklerinin Karabük’e tahsil edildiğini belirtti.

Merkez ve ilçelere dağıtılan ödenekler hakkında bilgi veren Sözen, “Karabük merkez ilçesine 5 milyon 269 bin TL, Safranbolu ilçesine 6 milyon 558 bin TL, Yenice ilçesine 4 milyon 181 bin TL, Eskipazar ilçesine 4 milyon 378 bin TL, Eflani ilçesine 5 milyon 718 bin TL, Ovacık ilçesine 3 milyon 932 bin TL olmak üzere toplam 30 milyon 036 bin TL ödenek ayrıldı” dedi.

Bu ödeneklerin 15 Milyon 75 bin TL’sini yol projelerine, 4 milyon 979 bin TL’sini içme sularına, 8 milyon 869 bin TL’ sini akaryakıt, yedek parça ve boru alımları için ayırdıklarını ifade eden Sözen, “Merkez ilçemize 3.5 kilometre asfalt ve 3 adet içme suyu projesi, Safranbolu ilçesine 5 kilometre asfalt ve 3 adet içme suyu projesi, Yenice ilçesine 2 kilometre asfalt, 6 adet içme suyu projesi, Eskipazar ilçesine 2.5 kilometre asfalt ve 4 adet içme suyu projesi, Ovacık ilçemize 5.1 kilometre asfalt projesi, Eflani ilçesine ise 4.7 kilometre asfalt ve 4 adet içme suyu projesi olmak üzere gerçekleşti. Bununla beraber toplamda 14 adet yol projesi ve 20 içme suyu projesi olmak üzere toplamda köydeş ödenekleri ile bu yıl başlangıç olarak 34 adet projemizi gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.

Sözen, tüm imkanları seferber ederek geçen yılın programları altına düşmemeyi hedeflediklerini söyledi.

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