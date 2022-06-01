Dünya Çevre Günü kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te Dünya Çevre Günü kutlamaları kent meydanındaki çelenk sunumu ile başladı

Kent Meydanı Atatürk köşesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hasan Öztürk tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu v İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Öztürk, Çevre Günü kutlamalarının çeşitli faaliyetlerle kutlanmaya devam edeceğini belirtti.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.