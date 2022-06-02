KBÜ Asya’nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı

Dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2022 yılı Asya Üniversiteleri Sıralamasında Karabük Üniversitesi 301350 bandında yer aldı.

Dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), Asya kıtasının en iyi üniversiteleri için yapmış olduğu sıralama sonuçlarını açıkladı. Karabük Üniversitesi, Asya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasında 301350 arasında, Türkiye’den sıralamaya dahil olan 68 üniversite arasındaysa devlet üniversiteleri arasında 9’uncu sırada yer aldı. Sıralamada üniversiteler temel misyonları, öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Refik Polat yaptığı açıklamada Asya kıtası genelinde özellikle Türki Cumhuriyetlerden KBÜ’nün 400’ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yaptığını ve birçok üniversite ile KBÜ arasında yeni akademik iş birliklerinin yapıldığını söyledi. Rektör Polat, Karabük Üniversitesinin akademik başarıları, uluslararası çalışmalarının da çoğu Türki Cumhuriyetlerinde bulunan üniversiteler tarafından örnek alındığını ifade etti.

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