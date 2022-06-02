Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük’te başladı

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük’te düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

Kısmi engellilerin de yer aldığı Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları için Karabük’te açılış seremonisi yapıldı. 25 Haziran tarihleri arasında Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 14 takım 270 sporcu katıldı. Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Muhammed Enes Akın, 4 gün sürecek olan organizasyonun hayırlı olmasını dileyerek, maçların fairplay kuralları çerçevesinde geçeceğini düşündüğünü kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, amaçlarının sporun tabana yayılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Mücadeleler 5 Haziran Pazar günü sona erecek.

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