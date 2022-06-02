Çöken iskeleden düşen 2 işçi hastanelik oldu

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çöken inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Sadeyaka köyünde meydana geldi. İsmail Özdemir (27) ve Hüseyin Tutar (60), isimli işçiler tek katlı binanın inşaatında çalıştıkları sırada iskelenin çökmesi nedeniyle yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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