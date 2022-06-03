Karabük’te toz fırtınası yağmurla birlikte araçları çamur içinde bıraktı

Karabük’te sabaha karşı meydana gelen toz fırtınası ve beraberinde yağmurla birlikte araçları çamur içinde kalan sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Suriye üzerinden gelen toz fırtınası Batı Karadeniz illerinde de etkili oldu. Birçok ilde olduğu gibi Karabük’te de toz fırtınası etkili oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarını toz ve çamur içinde buldu. Araçlarını kirli bir şekilde bırakmak istemeyen vatandaşlar, soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Abdullah Özay isimli vatandaş sabah uyandığında aracının çamur içinde bulduğunu ve işe gitmeden önce yıkatmak istediğini belirterek, yarım saat boyunca oto yıkamada sıra beklediğini söyledi.

Oto yıkama işletmecisi Mehmet Özen ise sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Yağmurdan dolayı gece adeta çamur yağdı. Böyle durumlarda haliyle aracına önem veren sürücüler yoğunluk oluşturdu. Çok şükür ama Rabbim felaketlerinden korusun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.