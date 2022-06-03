Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ‘Ustalık Telafi’ protokolü

Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Çelikoğlu Demir Çelik arasında Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi programı iş birliği protokolü imzalandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Çelikoğlu Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik, tarafından imzalanan protokol ile 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile ilgili alanlarda mesleki eğitim ve istihdam süreçlerinin hayata geçirilmesi amaçlamakta.

Protokol çerçevesinde değerlendirmelerde bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrenci ve çırak sayısının Kasım 2021'de Karabük'te 360 civarında olduğunu ancak Bakanlığımızın himayelerinde Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda mesleki eğitim merkezlerine yapılan kayıtlarla sayının 1500 öğrencinin üzerine çıktığını söyledi.

Akbaş, "Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, mesleki eğitim noktasında çok hassas. İnşallah Bakanlığımızın projesiyle ülkemiz de ara eleman eksikliği son bulacak. Ayrıca ilimizde uyguladığımız çalışmalarla İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve tüm okullar olarak eğitimde olumlu bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle meslek liselerinde bunu yapıyoruz. Ustalık Telafi Programı İşbirliği Protokolü ile güzel işler çıkartacağız ve kaliteli ara elemanlar yetiştirerek, kaliteli işler çıkartacak ülkemizin gücüne güç katacağız." dedi.

İmza törenine katılan Çelikoğlu Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik ise, Çelikoğlu Demir Çelik firmasının 1993 yılında, demir çelik imalatının beşiği olan Karabük'te kurulduğunu ve demir çelik sektöründe hizmet veren firmalarının çalışmalarını standartlara uygun ve tavizsiz kalite anlayışını ilke edinerek sürdürdüğünü, mesleki eğitim merkezi ustalık telafi programından faydalandıklarından dolayı da oldukça memnun olduklarını söyledi.

İmza töreninde Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Nural Kuyrukcu ve Çelikoğlu Demir Çelik İşletme Yetkilileri de hazır bulundu.

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