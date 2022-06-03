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Dünya Bisiklet Günü’nü ve Çevre Haftası'nı pedal çevirerek kutladılar

İHA

Dünya Bisiklet Günü’nü ve Çevre Haftası'nı pedal çevirerek kutladılar

Karabük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Dünya Bisiklet Günü ve Çevre haftası çerçevesinde 10 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi.
Karabük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde bisiklet turu düzenledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bisiklet Derneğinin katkıları ile Safranbolu Misakı Milli Meydanından başlayan bisiklet turu, Karabük şehir parkında sona erdi. Bisiklet severler yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdi.
Bisiklet turu sonrası katılımcılara ikram ve çeşitli hediyeler verildiği programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hasan Öztürk, katılımcılara tek tek teşekkür etti. Öztürk, ‘Dünya Ortak Evimiz, Sıfır Atık Geleceğimiz’ sloganıyla 17 Haziran Türkiye Çevre Haftası adı altında çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Dünya Bisiklet gününü de etkinlik içerisinde kutlayarak 10 kilometre pedal çevirdiler. Etkinliklerimiz doğa yürüyüşleri ve çevre temizlikleri ile Salı gününe kadar devam edecek. Tüm halkımızın etkinliklerimize katılmasını bekleriz. Bugünkü etkinliğimize katkı veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bisiklet Derneği’ne teşekkür ederim” dedi.
Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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