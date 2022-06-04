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Safranbolu temalı Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karışık tekniklerle tarihi ilçenin temasının işlendiği 'Kişisel Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Safranbolu temalı Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde karışık tekniklerle tarihi ilçenin temasının işlendiği ‘Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı.
Karabük Üniversitesi Fetih Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde yüksek lisans yapan Şule Vardar’ın karışık tekniklerle Safranbolu temasıyla oluşturduğu eserlerin yer aldığı serginin açılışı için tören düzenlendi. Cıngıllıoğlu Sanat Galerisinde gerçekleştirilen törene Karabük Vali Yardımcısı Muhammed Akın, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından 21 adet eserin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Serginin hafta sonu boyunca sanatseverler için açık olacağı bildirildi.

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