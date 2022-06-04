Geleceğin teknoloji yıldızları Deneyap Teknoloji Atölyelerine girebilmek için ter döküyor

Karabük’te geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyelerine girebilmek için sınavlarda ter döküyor.
Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli gençlerin tespit edilmesi, gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması amacıyla Karabük’te kurulacak olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için sınavlar başladı. Şuana kadar başvuru yapan bin 500 öğrenci gençlik merkezlerinde atölyeye girebilmek için ter döküyor. Geleceğin bilim insanı, araştırmacıları, girişimcileri olmak isteyen öğrenciler 16 Haziran’a kadar başvuru yapabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.