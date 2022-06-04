Motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu

Karabük’te motosiklet üzerinde ikisi küçük çocuk olmak üzere 4 kişinin arka arkaya oturarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu ile görüntülendi.

SafranboluKarabük karayolunda seyir halindeki 67 ABL 131 plakalı motosiklet üzerinde ikisi küçük çocuk olmak üzere 4 kişi tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Aralarına sıkıştırdıkları çocuklarla yolculuk yapan aile cep telefonu ile görüntülenirken, sadece motosiklet sürücüsünün kask taktığı görüldü. Motosiklette dört kişiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk endişelendirdi.

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