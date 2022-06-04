Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi

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Karabük’te çarptığı otomobili fark etmeyen tır sürücüsü aracı metrelerce sürükledi.

Kaza, Ergenekon Caddesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Ali Uçar yönetimindeki 78 AAZ 478 plakalı tır, Selami Bostancı idaresindeki 78 ST 885 plakalı otomobile çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen otomobili fark etmeyen tır sürücüsünü diğer sürücüler korna çalarak uyardı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunanların tedavisini ayakta tamamlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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