Karabük Gazeteciler Cemiyeti'nde 3. Kaya dönemi

Karabük Gazeteciler Cemiyeti'nin 15. Olağan Genel Kurulu'nda Metin Kaya 3. kez başkan seçildi.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu, STK Merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Divan Başkanlığını İlhan Alpboğa’nın, üyelikleri ise Metin Çelik ve Nevzat Akgün’ün yaptığı Karabük Gazeteciler Cemiyeti’nin 15. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Metin Kaya yeniden güven tazeledi.

26 üyenin oyunu alarak 3. kez başkanlık koltuğuna oturan Kaya, tüm üyelerine teşekkür ederek, “ Son 2.5 yılı pandemi ile geçirdik. Bu yıldan itibaren normalleşen hayatımızla birlikte yeni proje ve çalışmalarımıza hız vereceğiz. Karabük’ün en eski cemiyetlerinden biri olan Karabük Gazeteciler Cemiyeti olarak en yakın zamanda yeni oluşan yönetimimizle birlikte üyelerimiz güzel çalışmalara imza atacağız. Planlarımızı ve hedeflerimizi belirledik. İnşallah üyelerimizin hak ve menfaatleri başta olmak üzere Karabük’ün her alanda bir adım daha ileriye taşınması adına mücadele edeceğiz” dedi.

Metin Kaya başkanlığındaki yönetim kurulu, “ Nuray Alpboğa, Erdoğan Çalman, Yasin Erdem, Hakan Tuçer, Nimet Soylu ve Okan Şimşek” isimlerinden oluşurken, denetim kurulu ise, "Halim Kaya, Nevzat Akgün ve Bülent Diktepe " isimlerinden oluştu.

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