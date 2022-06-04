Karabük merkezli yayın yapan BRTV'nin katkılarıyla Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda hayatını kaybeden yazar, şair ve gazeteciler anıldı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, programda hayatını kaybeden dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer başta olmak üzere, Karabük’ün yetiştirdiği şairler, gazeteciler ve bestekarları olmak üzere pek çok kişiyi andıklarını söyledi.

Şehirlerin vefa duygusu olması gerektiğini belirten Çetinkaya, " Daha önce yaptığımız etkinliğimizi bu sefer geniş çerçevede yapmak istedik. Vefa duygusu olan şehirler gelişir, güçlenir ve o şehir içindeki insanlar da huzurlu yaşar. " dedi.

Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün de gazeteciler ve sanatçıların Karabük'ün değerleri olduğunu ifade ederek, “ Hayatını kaybeden gazeteci ve sanatçılar unutulmamalı. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Sanatçılar ve gazeteciler yaşadığı kentlerin de aynasıdır. Gelenek ve göreneklerimiz ile kültürümüz açısından birer rehber olduklarını düşünürsek ne kadar önemli oldukları görülür." diye konuştu.

Etkinlik, andıkları şair, gazeteci ve bestekarların yakınlarının ve dostlarının onların anılarını paylaştıktan sonra müzik ve şiir dinletisi ile sona erdi.

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