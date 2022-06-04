Bahçedeki duvarda bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bahçe duvarındaki boşluğa giren 1,5 metre uzunluğunda olan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Olay, Cemal Caymaz Mahallesinde bulunan Filiz Sitesinde meydana geldi. Bahçe duvarındaki delikte yılan olduğunu fark eden site sakini Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Ekipler özel aparat yardımıyla yılanı bulunduğu yerden çıkartarak doğal ortamına salıverdi.

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