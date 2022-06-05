Karabük'te Çevre Müfettişleri etkinlikleri düzenlendi

Karabük'te 17 Haziran Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü kutlaması dolayısıyla Çevre Müfettişleri etkinlikleri düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde Geri Dönüşüm Atölyesi, Ahşap Boyama Atölyesi, Origami Atölyesi, Bileklik Yapımı Atölyesi, Atıklardan Obje Yapımı, Makrome Yapımı, Amigurumi İle Çevre Eğitimi, Çerçeve Yapımı Atölyesi, Taş Boyama Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları stantları kuruldu.

Vali Fuat Gürel, etkinliğin hazırlanmasında emeği bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk başta olmak üzere destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Gürel, "Çocuklara emanet aldığımız dünyamızı, koruyarak, daha temiz ve daha yeşil bir şekilde onlara bırakmak zorundayız. Çevre bilincinin küçük yaşlarda aşılanması gerekiyor" dedi.

Pamuk şeker, limonata ve patlamış mısır ikramının yapıldığı etkinlikte Çevre Müfettişi çocuklar animasyon ekipleri ile birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdiler.

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