Karabük’te yaban hayatının çeşitliliği fotokapanla görüntülendi Ayı, tilki, karaca ve geyik gibi yaban hayvanlar doğaseverin kurduğu fotokapana yansıdı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dağ ile ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları fotokapana yansıdı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir doğasever, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Sarıçiçek mevkiinde ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Görüntülere ayı, tilki, karaca ve geyik gibi yaban hayvanları takıldı. Bölgede kurulan fotokapanlar yaban hayatının çeşitliliğini gözler önüne sererken, görüntüler vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.