AK Parti İl Başkanı Altınöz’den Aygün’e cevap

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İYİ Parti İl Başkanı Ali Çetin Aygün’ün yaptığı açıklamalara cevap vererek AK Parti'yi, KARDEMİR’i ve sendikayı töhmet altında bıraktığını söyledi.

Altınöz, KARDEMİR AŞ.’nin dün yönetim kurulu toplantısı sonrası Milletvekilleri ve Vali ile birlikte Kardemir’den kent meydanına yapılan millet bahçesi, Yenişehir’de yapılan restorasyon çalışmaları, çevre yatırımları, gibi konularda Alparslan Bayraktarla verimli bir görüşme gerçekleştirdikleri kaydetti.

Yapılan görüşmede sendikada ki arkadaşların kademe ilerlemesiyle ilgili taleplerini Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’a ilettiklerini ve bu konuda çalışmaların devam ettiğinin kendilerine ifade edildiğini aktaran İl Başkanı Altınöz, “ Dünkü toplantıda İyi parti veya siyasi hiçbir konu gündeme gelmemişken hem bizi hem yönetimi hem de Sendika şubesindeki arkadaşları zan altında bırakan bu açıklamayı yeni atanmış İl Başkanına yakıştıramadığımızı ifade etmek istiyorum. KARDEMİR yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar şimdiye kadar başarılı bir yönetim sergilemektedir. İYİ Parti İl Başkanı dünde yapmış olduğu farklı bir açıklamada partimize ve liderimize Cumhurbaşkanımıza yönelik ağır ithamlarda bulunmuştur. Atanmış İl Başkanı belki epeydir kamuoyundan uzak olduğundan takip etmemiştir. KARDEMİR yönetimi işçi alımlarını Karabük’te ikamet eden kardeşlerimizden noter kurası ile almıştır. İşçi alımından diğer hususlara kadar şeffaf bir yönetim tarzı benimseyen Alparslan Bayraktar başkanımıza yapılan bu iftirayı esefle kınıyorum. Sendika şube yönetimindeki arkadaşlardan AK Parti yönetiminde olan ve AK Parti üyesi olan arkadaşlarımız çoğunlukta iken şube yönetimi ve işçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset devşirmeye çalışmasını doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Konuşmalarında demokrasi havarisi kesilen ama çift listeli kongrede seçilen İl Başkanı Erol Serin’i görevden aldırıp onun yerine atanmış olan İl Başkanı partisindeki devir teslim törenine dahi gitmemiş siyasi nezaketsizlik örneği sergilemiştir. Basına verdiği ilk demeçte 21 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımızı tek adamlıkla suçlamış, IMF’yi bu ülkeden defeden AK Parti’yi Osmanlının son dönemindeki Düyûnı Umûmiye’ye benzer uygulamalar getirmekle suçlamıştır. Partimizi ve kurumları gerçek olmayan ve doğru ise deyip yapılan karalama amaçlı açıklamaları yanlış bulduğumuzu ifade eder, aynı şehirde yaşadığımızı teyide muhtaç dedikodularla siyaset yapmanın yanlış olduğunu ifade ederek kamuoyuna bildiririz” açıklamalarından bulundu.

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