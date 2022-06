Karabük’te ormanlık alanlara girişler yasaklanıyor

Karabük Valiliği, orman yangınları ile mücadele çerçevesinde 16 Haziran1 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Orman yangınları ile mücadele komisyonu Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası Valilik tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin en çok orman varlığı barındıran illerin başında Karabük’ün geldiği hatırlatılarak, çıkması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, çıkan orman yangınlarına en kısa sürede müdahale edilebilmesi ve en az zararla söndürülebilmesi konularının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Oluşan kurak şartlarında muhtemel orman yangınını önlemek amacıyla, orman yangınlarının artması söz konusu olacağından, izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında orman alanlarına girişçıkışlar 16.06.2022 tarihinden itibaren 01.10.2022 tarihine kadar yasaklanmasına karar verildi. Resmi tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda; mangal vb ateşli piknik yapılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı kamp yapılması dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması ve kullanılması yasaklanmıştır.

İzinli piknik ve mesire alanlarında 16 Haziran 01 Ekim 2022 tarihleri arasında her akşam 20.30’dan başlayarak ertesi sabah saat 09.00’a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrolü ateş yakmak yasaklanmıştır. Karabük ili ve ilçelerinde ormanlara 4 km mesafede yer alan ve orman köyleri sınırları içinde 16 Haziran 01 Ekim tarihleri arasında her gün ve 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak, anız ve bağbahçe temizliği gibi kontrollü ateş yakılması yasaklanmıştır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç unsuruna göre, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre adli işlem ve para cezasını mucip hallerde de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

