Başkent EDAŞ Karabük’e 13 yılda 400 milyon liralık yatırım yaptı

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Başkent EDAŞ, Karabük’teki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009 yılından bu yana aralıksız devam ediyor

Başkent EDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2009’dan 2021 yılı sonuna kadar Karabük özelinde 400 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi. Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren şirket, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.

Şirketin çalışmaları ve yatırımları hakkında şu bilgiler verildi:

Bu kapsamda 400 milyon lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 20172021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 34 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmalarıyla beraber 9 bin 754 kilometre havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 11 bin 846 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi. Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3. şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Karabük’ün gücüne güç kattı.

Yer altı şebeke uzunluğu 4 katına çıkarıldı, 50 bine yakın arıza giderildi

Şirket bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 305, trafo kurulu gücü ise yüzde 80 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu. Bu kapsamda Karabük’e 179 megavat kurulu gücünde olan 491 adet trafo, 408 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 201 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, 540 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 242 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurlarını elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi. Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan şirket, 13 yıldır hizmet verdiği Karabük’te 48 bin 179 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

Yarım milyona yakın müşteri talebi karşılandı

Şirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü.

Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren şirket, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.

Şirket, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 375 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Müşteriler için geliştirilen farklı kanallar olan; 186 Çağrı Merkezi, Başkent 186 Mobil Uygulaması, Başkentedas.com.tr Web Sitesi, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 490 bin 5 başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.

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