200 yıllık tarihi konağa "En İyi Restore Edilen Ev Ödülü" plaketi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde Mehmet Yıldırım’ın evine "En İyi Restore Edilen Ev Ödülü" plaketi çakıldı.

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde en iyi restore edilen ev seçilen Mehmet Yıldırım’a(80) ait 3 katlı yaklaşık 200 yıllık tarihi Ramazanoğlu Evi, önünde plaket çakma töreni düzenlendi. Törene Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, Ramazanoğlu konağının sahibi Mehmet Yıldırım ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse konak sahibi Mehmet Yıldırım’a teşekkür ederek, “Böyle bir evi korudukları ve en iyi şekilde restore ettikleri için. Bu işler çok yorucu ve zahmetli işler. Ama sonucunda çıkan güzel eserler yorgunluğu alıyordur. Hele de böyle bir ödüle layık görülmek belki de bu yorgunluğun alınmasına vesile oluyordur diye düşünüyorum ”dedi.

Köse, konuşmasının ardından Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ile birlikte ‘En iyi restore edilen ev’ plaketini tarihi konağın duvarına çaktı. Köse ve Türköz, daha sonra konağı gezdi.

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